«رغم كورونا».. خطة أردوغان تزيد تكدس الطوابير أمام مكاتب البريد

مع بدء تنفيذ حزمة «درع الاستقرار الاقتصادي» اليوم السبت، التي أعلنتها الحكومة التركية في مكافحة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا، تكدس أمام مكاتب البريد في اسطبنول الالاف من الفقراء والمحتاجين بعد الإعلان عن توزيع 1000 ليرة تركية للعائلات المحتاجة، وفقا لما نقلته صحيفة «سوزجو» التركية.حيث شهدت المديرية العامة للبريد بمقاطعة أسيورت التابعة لمدينة إسطنبول، تكدسا كبيرا وطوابير طويلة من المحتاجين والفقراء في تجاهل للتحذيرات المعلنة من منظمة الصحة العالمية بشأن اتباعد الاجتماعي.وأضافت الصحيفة التركية ان الشرطة التركية لم تستطيع السيطرة على الامر بسبب تكدس المواطنين رغم إعلان الحكومة توزيعها للأموال على المواطنين بمنازلهم عن طريق إعلانهم وتنبيههم.