رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: 76 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

السبت 04/أبريل/2020 - 10:06 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ أكثر من 76 ألف حالة في كل أنحاء العالم إلى جانب 5 آلاف حالة وفاة.

وأضافت المنظمة (مقرها جنيف) أنه جرى تأكيد إصابة 972 ألفا و640 حالة و50 ألفا و325 حالة وفاة حتى يوم أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفا و145 حالة إصابة، و37 ألفا و106 حالات وفاة.

وجاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بنحو 246 ألفا و473 حالة إصابة و5600 حالة وفاة، وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة غرب المحيط الهادئ التي تغطي الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنحو 108 آلاف و930 حالة إصابة و3 آلاف و760 حالة وفاة حتى يوم أمس.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية تتصدر الولايات المتحدة عدد الحالات بنحو 213 ألفا و600 حالة، تليها إيطاليا بنحو 115 ألفا و242 حالة، وإسبانيا بنحو 110 آلاف و238 حالة، ثم الصين بنحو 82 ألفا و802 حالة، ثم ألمانيا بنحو 79 ألفا و696 حالة.

وفي أواخر شهر ديسمبر الماضي أبلغ مسئولو الصحة في الصين منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معلوم السبب في مدينة ووهان في وسط البلاد.

ومنذ ذلك الحين رُصد الفيروس الذي سمته المنظمة (كوفيد-19) في كل أنحاء العالم.. وفي الحادي عشر من شهر مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس جائحة عالمية.

موضوعات متعلقة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

الصحة: 120 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

«العلم رسالة».. معلمون يشرحون المناهج الدراسية للطلاب مجانا «أون لاين»

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

«جوته» يستكمل أنشطته وبرامجه التعليمية والثقافية عبر الإنترنت

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

طه حسين فى العرض الخاص لفيلم «دعاء الكروان» (صور)

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم