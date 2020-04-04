أحمد خالد صالح: أستغل العزل المنزلي في القراءة وتعلم الطبخ

قال الفنان الشاب أحمد خالد صالح، إنه لم يلتزم بالبقاء في المنزل إلا في حدود ضيقة، حيث إنه مضطر للنزول لمواصلة تصوير مشاهد دوره في مسلسل "الفتوة" الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني 2020 بالإضافة لبعض الأعمال التي يقوم بتحضيرها حاليًا.وأضاف أحمد خالد صالح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "جميعنا كان يتمنى أن يكون لديه وقت فراغ في مثل هذا الوقت الصعب الذي تفشى فيه فيروس كورونا لينفذ تعليمات البقاء في المنزل، ولكن للأسف جاء في وقت صعب وفي موسم تصوير الأعمال الرمضانية".وأضاف: "الحمد لله فيروس كورونا له آثار إيجابية على حياتي أهمها الجلوس مع العائلة والفترة دي بنكتشف فيها بعض من جديد".وتابع النجم الشاب: "راضي ومتفائل وأكيد كل غمة وكل ابتلاء دايما بيبقى خلفها نعمة هنكتشفها بعدين".وأشار أحمد خالد صالح إلى أنه يحرص في الأيام التي يقضيها في المنزل على القراءة، بالإضافة لمشاهدة الأفلام على بعض المنصات الإلكترونية، موضحًا أنه تعلم بعض الأكلات الجديدة وشارك في أعمال الطبخ وكانت له تجربة رائعة مع أكلة الشاينيز.