عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.