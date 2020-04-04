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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا
السبت 04/أبريل/2020 - 09:55 ص
كورونا
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.
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