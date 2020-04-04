كورونا يؤجل فض مناقصة النصر للملاحات

كشفت شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - عن تأجيل جلسة الفض للمناقصة العامة رقم ٢٠٢٠١٠، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف.وذكرت الشركة في خطاب لها، أن المناقصة خاصة بعملية توريد وتركيب طلمبات طاردة مركزية تدار بمحركات كهربائية ثلاثية الأوجه جهد ٣٨٠ فولت، تصنيع محلي أو اتحاد أوروبي أو صناعة غربية، وذلك لتجهيز عدد ٨ آبار جوفية بشركة النصر للملاحات"ملاحة برج العرب".وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.