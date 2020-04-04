ولاية بافاريا الألمانية تستقبل 10 مصابين بكورونا من فرنسا

تعتزم ولاية بافاريا الألمانية استقبال عشرة مصابين بفيروس كورونا المستجد حالتهم خطرة، من العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بمستشفيات الولاية.وغرد رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، أنه تعهد للسفيرة الفرنسية بتقديم الدعم، مضيفا: "في وقت الأزمة نساعد أصدقاءنا... يتعين على أوروبا أن تتضامن".ومنذ يوم الأحد الماضي، استقبلت بافاريا عشرة مصابين بكورونا نقلوا من إيطاليا لتلقي العلاج في مستشفيات الولاية.تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من أكثر الدول المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا.ومنذ مطلع مارس الماضي لقي أكثر من 6500 شخص في فرنسا حتفهم جراء الوباء.وتستقبل ولايات ألمانية أخرى مصابين في حالة خطرة، من فرنسا وإيطاليا.