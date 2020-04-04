أفغانستان تعين «حنيف أتمار» قائمًا بأعمال وزير الخارجية

عيّن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمار قائمًا بأعمال وزير الخارجية.وذكرت الرئاسة الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الرئيس أصدر مرسومًا بهذا الشأن اليوم السبت؛ جاء فيه "أن أتمار واحد من الرموز السياسية المؤثرة في أفغانستان وخدم في مؤسسات حكومية حيوية عل مدار العقدين الماضيين".وتولى أتمار سابقا وزارات إعادة التأهيل والتنمية الريفية والتعليم والداخلية، إلى جانب تعيينه سابقًا في منصب مستشار الأمن القومي الأفغاني.