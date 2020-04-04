رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشروبات كحولية مغشوشة لعلاج كورونا تقتل 16 شخصًا في بيرو

السبت 04/أبريل/2020 - 09:47 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
طباعة
يلجأ العديد من المواطنين فى مختلف أنحاء العالم لاستخدام كل ما يشاع أنه علاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء كانت وصفات عشبية، أو عقاقير وأدوية.

وأدت تلك الإشاعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا إلى حصد المزيد من الضحايا وقتل البشر في أنحاء العالم، والتي كان آخرها ما حدث في بيرو، حيث لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها تمنع الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

وأفادت وكالة الأنباء البيروفية أندينا، بأن الواقعة حدثت نهاية شهر مارس الماضى.

ونقلت أندينا عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما قولها "أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصا".

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة صادرت المشروبات الكحولية التي كانت تبيعها مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجول ليلا، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين.

موضوعات متعلقة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

«العلم رسالة».. معلمون يشرحون المناهج الدراسية للطلاب مجانا «أون لاين»

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

«جوته» يستكمل أنشطته وبرامجه التعليمية والثقافية عبر الإنترنت

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

طه حسين فى العرض الخاص لفيلم «دعاء الكروان» (صور)

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم