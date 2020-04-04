مشروبات كحولية مغشوشة لعلاج كورونا تقتل 16 شخصًا في بيرو

يلجأ العديد من المواطنين فى مختلف أنحاء العالم لاستخدام كل ما يشاع أنه علاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء كانت وصفات عشبية، أو عقاقير وأدوية.وأدت تلك الإشاعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا إلى حصد المزيد من الضحايا وقتل البشر في أنحاء العالم، والتي كان آخرها ما حدث في بيرو، حيث لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها تمنع الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.وأفادت وكالة الأنباء البيروفية أندينا، بأن الواقعة حدثت نهاية شهر مارس الماضى.ونقلت أندينا عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما قولها "أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصا".وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة صادرت المشروبات الكحولية التي كانت تبيعها مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.يشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجول ليلا، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين.