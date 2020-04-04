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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: فرض حظر تجوال شامل بمحافظتي ذي قار والأنبار

السبت 04/أبريل/2020 - 09:46 ص
العراق
العراق
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أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار العراقية العميد ناصر الأسدي، فرض حظر تجوال تام.

وذكر الاسدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، اليوم السبت - أنه بناء على توجيهات خلية الأزمة وأحداث أمس تقرر فرض حظر تجوال تام لكل المحافظة وغلق محطات الوقود وقطع كل الطرق والتقاطعات والطرق الخارجية والجسور والمحلات والاسواق ماعدا محلات المواد الغذائية والمطاعم.

وكانت مدينة الناصرية، شهدت مساء أمس الجمعة، مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص من الطرفين.

وفي السياق ذاته.. قررت خلية الأزمة العراقية في محافظة الأنبار فرض حظر تجوال شامل لمدة ٤٨ ساعة بدءا من اليوم بعد تأكد وجود إصابة بفيروس كورونا في الفلوجة.

واستثنت الخلية كل من القوات الأمنية والكوادر الصحية فقط من حظر التجوال للقيام بواجبتهم.

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