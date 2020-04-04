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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تؤكد المزيد من حالات كورونا على متن سفينة ألمانية

السبت 04/أبريل/2020 - 09:46 ص
سفينة
سفينة
وكالات
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تأكدت مزيد من الحالات الجديدة لفيروس كورونا من سفينة سياحية مملوكة لألمانيا، تخضع لحجر صحي غرب استراليا.

وترسو السفينة السياحية "أرتانيا" المملوكة لشركة السفن السياحية الألمانية "فونيكس رايزن، في منطقة فريمانتل، جنوب مدينة بيرث منذ الأيام العشرة الماضية.

وقال وزير الصحة في ولاية استراليا الغربية، روجر كوك للصحفيين اليوم السبت إن عدد ركاب السفينة "أرتانيا" وأفراد طاقمها، حاليا في مستشفيات مدينة بيرث، وصل إلى 54، بعد تأكيد إصابة خمسة منهم بفيروس كورونا، الليلة الماضية.

وتابع كوك أنه تم السماح للسفينة السياحية بالبقاء في ولاية "استراليا الغربية" لأسبوعين آخرين، بعد أن فرضت الحكومة الاتحادية حجرا صحيا لمدة14 يوما على السفينة، بدءا من الليلة الماضية، مضيفا أن سلطات ولاية استراليا الغربية أجرت عملية "تنظيف واسعة للسفينة لضمان أن تكون سفينة نظيفة بقدر استطاعتنا".

وقال كوك "سنواصل مراقبة الطاقم المتبقي المعزول"، مؤكدا أن حكومة الولاية مازالت حريصة على إخراج السفينة من المياه الاسترالية في أسرع وقت ممكن.

والسفن السياحية مسؤولة عن حوالي ربع الحالات المؤكدة بالفيروس وعددها أكثر من 5500 وربع الوفيات وعددها 30 في استراليا.

وكان أحد ركاب السفينة السياحية "أرتانيا"، قد توفي في أحد المستشفيات بمدينة بيرث الأسترالية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ضمن عشرات الركاب وطاقم السفينة، الذين ثبتت إصابتهم بكورونا المستجد.

وتم إنزال جميع المصابين من السفينة لتلقي العلاج في مستشفيات بيرث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت السفارة الألمانية في بيان: "رعاية المواطنين المتوفين في الخارج تتبع الإجراء القنصلي، وفي هذه الحالة ستتولى القنصلية الألمانية العامة في سيدني المسؤولية بالتشاور مع عائلة المتوفى وبالتعاون مع القنصل الفخري الألماني في بيرث والسلطات المحلية".

وتم نقل حوالي 844 فردا من ركاب وطاقم السفينة الأصحاء يوم الأحد الماضي على متن أربع طائرات تابعة لشركة "كوندور" الألمانية للطيران من بيرث، بينما يتلقى 41 فردا من ركاب وطاقم السفينة العلاج في مستشفيات بأستراليا.

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