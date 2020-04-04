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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يرفع إصابات فلسطين لـ194

السبت 04/أبريل/2020 - 09:45 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حلحول شمال الخليل، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 33 إصابة، ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 194.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي إصابات كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مساء الجمعة، إضافة إلى 10 إصابات أعلن عنها صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 194 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين.

وقال ملحم إن من بين المصابين 8 أطفال تحت سن الـ18 عاما، وأن بعض المصابين من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج.. موضحا أن المصابين هم 10 من الإناث و12 من الذكور.

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