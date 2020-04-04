العمال المصريين بإيطاليا: الوضع الحالي أفضل من الأيام الماضية

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إن الحالة التي تمر بها إيطاليا في غاية الصعوبة، سواء على مستوى الإصابات أو الضحايا، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في إيطاليا أفضل من الأيام الماضية، من حيث عدد الإصابات.وأضاف عيسى إسكندر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة الإيطالية اتخذت إجراءات صارمة، أبرزها غلق جميع خطوط الإنتاج والصناعة، وكل ما يتعلق بالعمالة الإيطالية.وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، أن العامل المصري في إيطاليا سيستفيد على الرغم من غلق المصانع، بنسبة 80% من الراتب الخاص به، مضيفا أن العمالة غير الشرعية المصرية في إيطاليا لها حق أيضا في عيشة كريمة، وسيتم اتخاذ قرارات بشأنهم في منتصف الشهر الجاري.