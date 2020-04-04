خروج 11 متعافيًا جديدًا من مستشفى العزل في الأقصر

غادر، اليوم السبت، ١١ متعافيا جديدا مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول إصاباتهم من إيجابية إلى سلبية.وقال وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل بإسنا، إن الطاقم الطبي بالمستشفى أخضع عددا من المرضى إلى التحاليل المعملية، وأسفرت التحاليل عن تحول إصابة ١١ شخصا من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن النتائج الأخيرة لآخر عمليتي تحليل أكدت سلبية الإصابة.وأشار خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" إلى أن المتعافين من بينهم ١٠ مصريين بعضهم تجاوز عمره الـ٥٠ عامًا، ومتعافية تحمل الجنسية الأمريكية.وأكد أن البروتوكول العلاجي الذي يتبعه الفريق الطبي بداخل المستشفى، أثمر عن تعافي عدد كبير من الحالات المصابة في فترة قصيرة.