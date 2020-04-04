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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز الفرنكفونية بمكتبة الإسكندرية يطرح أنشطته على الإنترنت

السبت 04/أبريل/2020 - 09:34 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن مركز الأنشطة الفرنكفونية بمكتبة الإسكندرية، إعداد أنشطة باللغة الفرنسية، يمكن متابعتها من المنزل، حيث يمكن للمهتمين باللغة والثقافة الفرنسية، التجول في الموقع الإلكتروني للمركز، والاطلاع على مجموعة من المؤتمرات والندوات والاحتفالات.

وقد ضمت متحدثين من مختلف الدول الفرانكفونية، والنقاشات الثرية التي دارت بها مثل المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية، ومؤتمرات عن قناة السويس، والعلاقات المصرية الفرنسية وغيرها من المحاضرات والأنشطة الناطقة باللغة الفرنسية الثرية بالمعلومات الثقافية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن ذلك يعد وسيلة مفيدة لممارسة اللغة الفرنسية من خلال مشاهدة الأنشطة الثقافية الناطقة بها والتي تبرز ثراء اللهجات المختلفة من أنحاء العالم، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الشخص، ويمثل ذلك مجالا مهما للتفاعل باللغة الفرنسية.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية في إطار التوسع في تقديم أنشطتها في العالم الرقمي، قامت بعرض الأعمال الثقافية والفنية على قناتها على اليوتيوب، وإتاحة نحو مائتي ألف كتاب علي الإنترنت، وتقديم خدمات للباحثين عن بعد من خلال تقديم المادة العلمية التي يحتاجون إليها.

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