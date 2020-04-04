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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتشار عقاقير وهمية لعلاج كورونا في بريطانيا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:34 ص
عقاقير
عقاقير
مروة عنبر
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انتشر في المملكة المتحدة، علاجات وعقاقير وهمية غير مرخصة لعلاج فيرو س كورونا المستجد كوفيد - 19، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية.

وأكدت السلطات البريطانية، اليوم السبت، أنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص حتى الآن.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بأنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كورونا.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 3605 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوكالة، أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية يصفها مسوقوها على أنها معجزة،

وقالت ليندا سكاميل، المسئول في وكالة تنظيم الأدوية: "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه"، حسب "سكاي نيوز".

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