الدلتا للأسمدة: إعادة تشغيل وحدة التوليد المشترك بعد توقف سنتين

كشف المهندس عبد الواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - أن الشركة نجحت في تشغيل وحدة التوليد المشترك في المصانع بعد توقف دام سنتين.وأضاف رئيس شركة الدلتا للاسمدة في تصريحات خاصة للدستور، أنه تم توفير للشركة ١٧.٧ ميجاوات كهرباء لكل ساعة توفر للشركة حوالي ٦٠ مليون جنيه سنويا.وأشار إلى أنه ارتفع مبيعات حامض النتريك مقارنة بما مضي.يذكر أن شركة الدلتا للأسمدة نجحت في خفض حجم الخسائر وجاري العمل على سداد مديونيات البترول.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.