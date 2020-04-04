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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا حول العالم: الوفيات 59 ألفًا والإصابات 1.1 مليون

السبت 04/أبريل/2020 - 09:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم أن عدد الإصابات بلغ أكثر من مليون و117 ألف حالة حتى صباح اليوم السبت.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليونا و117 ألفا و880 صباح اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 228994، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 ألفا و203 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 277475 حالة إصابة و7402 حالة وفاة، وتعافي 12994 شخصا، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758، وبلغت حصيلة إسبانيا 119199 حالة إصابة و19758 حالة وفاة وتعافي 30513 وبلغت حصيلة ألمانيا من الإصابات 91159 والوفيات 1275 والتعافي 30513 وبلغت حصيلة فرنسا من الإصابات 82185 والوفيات 6507 والمتعافية 14575.

فيما بلغت حصيلة الصين 81639 حالة إصابة و3326 حالة وفاة وتعافي 76755، وبلغت حصيلة ايران من الإصابات 53183 والوفيات 3295 والتعافي 17935.

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