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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة»: تحصين 26 مليون طائر بعد ظهور إنفلونزا الطيور في بعض الدول

السبت 04/أبريل/2020 - 09:16 ص
محمد القرش
محمد القرش
ياسمين عباس
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نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور، كما نفى منع نقل الطيور الحية بين المحافظات.

وأشار القرش عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، إلى أن هذه الشائعة نوع من أنواع تهويل الموقف بعد ظهور حالات أنفلونزا طيور في بعض الدول، موضحًا أنه تم تحصين 26 مليون طائر، وقبل توزيع الطيور على الأهالي أو المربيين يتم تحصينها، فضلًا عن وجود معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والذي يقوم بتحضير مصل مباشر لأي نوع أنفلونزا يظهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة قامت بتطهير وتعقيم 7500 منشأة ضد فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، موضحا أن كل عمليات التطهير التي قامت بها الوزارة كانت بالمجان.

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