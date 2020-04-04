إسرائيل: ارتفاع مصابي كورونا لـ7589

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7589 من بينهم 115 في حالة حرجة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت عزل مستوطنة بني براك، في تل أبيب، وإعلانها كمنطقة محظورة بسبب انتشار فيروس كورونا داخلها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ونص القرار على حظر الدخول أو الخروج من بني براك، وكذلك منع الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مثل تلقي الرعاية الطبية الأساسية، ونقل الأطفال للضرورة القصوى، وما شابه.وأكد جيش الاحتلال أن هناك 15 ألف جندي يشاركون في عملية الإغلاق الشامل لبني براك، ومنع الإسرائيليين من التجول أو التجمعات.