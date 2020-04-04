أفغانستان: 6 وفيات و299 إصابة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغ 299 حالة في مختلف أنحاء أفغانستان.وقال وحيد ميار المتحدث باسم الوزارة، وفقا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نسختها الإنجليزية، إن 11 حالة جديدة تم تسجيلها في كابول و2 في سامانجان وحالة واحدة في كل من بلخ وقندوز وغزنة ولوجار وفارياب.وتشير بيانات الوزارة إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 6 أشخاص حتى الآن في أنحاء أفغانستان وتعافي 10 مصابين.