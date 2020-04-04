وفاة طبيب فلسطيني بكورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الخارجية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - أنها تتابع عن كثب عبر سفارات دولة فلسطين أوضاع الجاليات والمواطنين الفلسطينيين حول العالم.وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية أمس الجمعة، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 193.وصرح أشتية باستمرار إغلاق جميع المرافق التعليمية، من مدارس وجامعات ورياض أطفال، بالإضافة للمعابر الفلسطينية، ووقف الحركة بين المحافظات والقرى والمخيمات والمدن الرئيسية، وحتى إشعار آخر.، مضيفا أن الرواتب صرفت بشكل منتظم وسنصرف الراتب في الأشهرة القادمة حسب إمكانيات الحكومة، لوجود تراجع بالعائدات الضريبية والمقاصة.