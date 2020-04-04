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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 4 وفيات و19 إصابة بكورونا بينها 18 وافدًا

السبت 04/أبريل/2020 - 08:59 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفا و818 إصابة حتى نهاية يوم أمس، فيما أقامت الصين اليوم مراسم حداد وطني على أرواح ضحايا "كورونا".

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت - أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدون من الخارج.

وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها كانت وافدة من الخارج، فيما خرج 180 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76751 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 48 ليبلغ 331 حالة.

وأوضحت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 888 حالة وافدة بينها 190 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما ما زال 698 شخصا يتلقون العلاج منهم 17 شخصا في حالة خطيرة.

وتابعت اللجنة أن 18 ألفا و262 شخصا، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 845 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و43 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و348 حالة في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 173 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و50 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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