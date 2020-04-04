أمريكا: 1480 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - بأن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يوميّة في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7406 حالات.ووفق توقعات البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.من جانبه.. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض - إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.