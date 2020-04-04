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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الطاقة السعودي ينفي رفض تمديد اتفاق «أوبك+»

السبت 04/أبريل/2020 - 08:14 ص
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
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نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي بأن المملكة العربية السعودية رفضت تمديد اتفاق (أوبك+) وانسحابها منه، ما أثر سلبًا على السوق البترولية.

وشدد وزير الطاقة السعودي - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت - على أن "ما ورد غير صحيح ومناف للحقيقة جملة وتفصيلا"، مؤكدا سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار بن عبد العزيز، إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة مع دول (أوبك+) للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلق - وبكل أسف - قبولا لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.

وقال الوزير السعودي، إن نظيره الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من أبريل، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.

وأبدى المسؤول السعودي الرفيع استغرابه من "إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصًا مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول (أوبك+) ومجموعة من الدول الأخرى، في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لرغبة الرئيس ترامب بحثا عن توازن السوق.

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