تطوير تطبيق محمول لتشخيص عدم انتظام ضربات القلب

كشف بحث نشر في عدد أبريل من مجلة (جاما الطبية) أن تطبيقات كاميرا الهواتف الذكية التي تستخدم التصوير الضوئي، أو (PPG)، قادرة على تشخيص المرضى الذين يعانون الرجفان الأذيني بدقة، لكن الباحثين لديهم مخاوف بشأن مستوى الإيجابيات الخاطئة التي ينتجونها.يُعرف الرجفان الأذيني عادةً بعدم انتظام ضربات القلب أو( AFib )، ويؤثر على ما يقدر بنحو 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة، ومع ذلك يعتقد الكثير من الأطباء أنه حالة غير مشخصة، وتقيس إشارات التصوير الضوئى (PPG ) تدفق الدم عبر الأوردة والشرايين لقياس معدل ضربات قلب الشخص، وبينما تقول إن المستوى العالي من الإيجابيات الخاطئة يعطي وقفة للنظر في الاستخدام على نطاق واسع، يعتقد الباحثون أن الطريقة توفر فرصة كبيرة للرعاية.وأوضح الباحثون فى كلية الطب جامعة "نيويورك" أنه قد تم اقتراح تطوير أجهزة ذكية للمساعدة في الكشف عن الرجفان الأذينى (AFib)، مضيفين "لقد وجدنا أن جميع تطبيقات كاميرات الهواتف الذكية تتمتع بشكل فردي بحساسية عالية وخصوصية، وظل هذا صحيحًا بالنسبة لتقدير التحليل التلوي لجميع التطبيقات بشكل جماعي".وللتقييم إستعرضت المجموعة البحثية نتائج دراسات تناولت دقة التشخيصات الأولية التي سجلت ما مجموعه 3852 مشاركا.. وقد قيمت الدراسات أربعة تطبيقات منفصلة لكاميرا الهاتف الذكي: تطبيق FibriCheck، الذي صممه Qompium ؛ Cardiio Rhythm Mobile، صممه Cardiio ؛ مانع، من مانع. وPULSE-SMART، التي ليست متاحة تجاريًا بعد، وقد تم إجراء جميع الدراسات باستخدام أجهزة iPhone. نُشرت أقدم الدراسات في عام 2016، بينما نُشرت أربع دراسات في عام 2018. ونُشرت بقية الدراسات في 2017 و2019.