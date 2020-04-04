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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية والدفاع الإيطاليان: انتقاد روسيا لـ«لاستامبا» غير لائق

السبت 04/أبريل/2020 - 07:54 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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قالت وزارتا الخارجية والدفاع الإيطاليان، اليوم السبت، إن الانتقاد الروسي لصحيفة لاستامبا الإيطالية "غير لائق" في قضية تلقي بظلالها على جهود موسكو لمساعدة روما على التصدي لأزمة فيروس كورونا.

وأرسلت روسيا أطباء وأطقم تمريض ومعدات طبية لإيطاليا في لفتة حسن نية وصفتها موسكو بأنها "من روسيا مع الحب".

وعلى الرغم من شكر الحكومة الإيطالية روسيا بحرارة على هذه المساعدات شككت صحيفة لاستامبا وهي من أقدم الصحف الإيطالية في هذه المساعدات.

ونقلت في أحد مقالاتها عن مصادر سياسية لم تكشف النقاب عنها قولها إن 80 % من المعدات ليس لها استخدام يذكر أو بلا استخدام، مشيرة إلى أن هذا النشاط قد يؤدي إلى خرق أمني بسبب العدد الكبير من العسكريين المشاركين في هذا الأمر.

وندد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، بهذا المقال على فيسبوك يوم الخميس واتهم لاستامبا بتشويه "مهمة نبيلة" وإثارة مشاعر مناهضة لروسيا ونشر أخبار كاذبة، مضيفا أنه يجب أن تتعلم الصحيفة المثل الروماني القائل "من حفر حفرة يسقط فيها".

وندد الصحفيون الإيطاليون بهذا التعليق على نطاق واسع بوصفه تهديدا غير مباشر لحياة الصحفي الذي كتب تلك القصص واعتداء على حرية الصحافة.

وتدخلت في الخلاف، اليوم، وزارتا الخارجية والدفاع الإيطاليتان وأصدرتا بيانا مشتركا لشكر روسيا على مساعدتها ولكن انتقدتا كوناشينكوف على تعليقه في فيسبوك.

وقال البيان " مع امتناننا لهذا الدعم الملموس لا يمكن في نفس الوقت عدم إدانة لهجة (كوناشينكوف) غير اللائقة، "حرية التعبير وحق الانتقاد قيمتان أساسيتان لبلادنا وكذلك حق الرد"، ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الروسية في موسكو.

وقال بيان الوزارتين إن الروس أرسلوا 32 موظفا صحيا لبيرجامو وهي أكثر المدن الإيطالية تضررا حيث توفي الآلاف من كورونا، مضيفا أن الطائرات الروسية نقلت أيضا من بين أشياء أخرى 150 جهاز تنفس و330 ألف كمامة وألف بدلة واقية ومختبرا للتحاليل وثلاث وحدات للصرف الصحي.

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