إصابات كورونا فى فرنسا تتجاوز حالات الصين

قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 61 % إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 % إلى 82165 حالة ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة - خلال لقاء يومي مع الصحفيين - إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات ارتفع إلى 5233 حالة أو 9% إلى 64338 حالة اليوم، مضيفًا أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة أمس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة.وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82165 حالة.وحسب حصيلة لرويترز فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التي أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا، باستبعاد بيانات دور المسنين سجل عدد حالات الوفاة نتيجة كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية رقما يوميا قياسيا بلغ 588 حالة بزيادة 13 % ليصل إلى 5091.