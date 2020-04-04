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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 07:44 ص
لفيروس كورونا
لفيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات البريطانية، اليوم السبت، إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

وتشير أحدث احصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا.

وقال خبراء إن، عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوكالة أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.

وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية، "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الانترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه"، مؤكده " لا يوجد علاج مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19 ومن ثم فإن إي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة".

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