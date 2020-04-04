الصين تكرم ضحايا «كورونا» وتنكس الأعلام فى أنحاء البلاد

نظّمت الصين صباح السبت وقفة تأمّل وطنيّة لثلاث دقائق تخليدًا لذكرى 3326 شخصًا راحوا ضحيّة فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.ودوّت الصافرات في أنحاء البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في العالم صباح اليوم، وأطلق سائقو السيّارات والقطارات والقوارب أبواقهم احترامًا لذكرى المتوفّين.وفي مدينة ووهان (وسط) البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، والتي انطلق منها الوباء وسَجّلت معظم حالات الوفاة، تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا.واجتمع الرئيس شي جين بينج، مع القادة الشيوعيين الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين الذي يضم مقر السلطة، وفقًا لصور بثها التلفزيون الوطني.كما تم تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.