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السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيئول تمدد التباعد الاجتماعى للوصول بحالات الإصابة اليومية بكورونا لـ50

السبت 04/أبريل/2020 - 07:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها ستمدد حملة التباعد الاجتماعي المكثفة التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين أسبوعين في محاولة للحد من معدل الإصابة بفيروس كورونا لنحو 50 حالة يوميا.

وكانت كوريا الجنوبية، قد نجحت بالفعل في السيطرة على أكبر تفش لكورونا في آسيا خارج الصين عند نحو 100 إصابة أو أقل يوميًا، ولكن حالات تفش أصغر في الكنائس والمستشفيات ودور المسنين استمرت في الظهور.

وبحثت الحكومة الأسبوع الماضي ما إذا كان من الضروري تمديد سياسة التباعد الاجتماعي المكثفة التي استمرت 15 يوما والتي بدأتها في 21 مارس والتي تم بموجبها حث المرافق المعرضة لخطر كبير بإغلاق أبوابها وتم حظر التجمعات الدينية والرياضية والترفيهية.

ولكن بارك نيونج-هو وزير الصحة، قال إن "من السابق لأوانه تخفيفه" مشيرا إلى زيادة حدثت في الآونة الأخيرة في الحالات الواردة من الخارج وإصابات عنقودية صغيرة دفعت أيضا السلطات إلى إلغاء استئناف الدراسة هذا الأسبوع.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 94 حالة إصابة جديدة اليوم السبت ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10156 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 177 في الوقت الذي شفي فيه 300 شخص من الفيروس ليصل إجمالي عدد الذين شفوا 6325.

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