الكنيسة الأسقفية تقرر إلغاء احتفالات عيد القيامة وأسبوع الآلام

قرر المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي؛ إلغاء خدمات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.وقال حنا في بيانا له: «نحن نقدر أهمية تعليمات الصحية التي تصدرها الدولة بضرورة الالتزام في منازلنا حتى لا ينتشر الوباء، لذا قررنا إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام؛ داخل مباني الكنائس لكن دعونا نتحد في الصلاة والعبادة من منزلنا، وسوف تبث لكم الخدمات الروحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة لديكم».وأضاف: «دعونا ياحبائي أن نتضرع إلى الله أن يمنح رئيسنا وكل مساعديه من ورئيس الوزراء والوزراء جميعًا الحكمة والقوة لمواصلة كل جهودهم».