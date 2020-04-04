البنتاجون يؤيد إقالة قائد حاملة الطائرات «روزفلت» بسبب كورونا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم السبت، إن وزير الدفاع مارك إسبر أيد قرار البحرية إقالة قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت التي تفشى بين طاقمها فيروس كورونا.يأتي ذلك وسط ردود فعل عنيفة من جانب الديمقراطيين بالكونجرس وطاقم حاملة الطائرات الذين أشادوا بقائدها ووصفوه بأنه بطل.كان الكابتن بريت كروزير، قد أُعفي، أمس الجمعة، من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية: «وزير الدفاع يدعم قرار وزير البحرية بإقالته»، مضيفًا أن قرار إسبر استند إلى ما خلص إليه القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي بأنه فقد الثقة في كروزير.وردا على سؤال عما إذا كان إسبر مازال يثق في مودلي قال هوفمان: «نعم هو ذلك».