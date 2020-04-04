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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العدل الأمريكية يأمر بالإفراج عن السجناء الاتحاديين بسبب كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 07:28 ص
وكالات
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أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم السبت، عن أن المكتب الاتحادي للسجون يواجه أوضاعًا طارئة بسبب فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة في خطوة ستمهد الطريق أمام بدء قيام المكتب بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء ووضعهم رهن الاحتجاز المنزلي.

وقال بار إنه، طبقًا للأمر الطارئ يجب إعطاء أولوية الإفراج عن السجناء ووضعهم في الحجر المنزلي لنزلاء السجون الاتحادية الأكثر تضررا من كوفيد-19 ومن بينها أوكديل في لويزيانا وإلكتون في أوهايو ودانبري في كونيتيكت.

وجاء أمر بار بعد وفاة خمسة نزلاء في سجن أوكديل 1 واثنين في إلكتون 1 بسبب كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال المكتب الاتحادي للسجون، اليوم، إن 91 نزيلا و50 من موظفيه في كل سجونه البالغ عددها 122 أصيبوا بكوفيد-19.

وقال مسؤولون نقابيون وأسر السجناء لرويترز إنهم يعتقدون أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أكبر بكثير.

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