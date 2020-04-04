هاني شاكر: حفيدتي سألتني يعني إيه «حشيش»

شدد الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على ضرورة الالتزام بقرارات حظر التجوال، لمنع تفشى فيروس كورونا.وأضاف هانى شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى» المصرية، أن الدولة تقوم بكل واجباتها، معربا عن فخره بالإجراءات التي تحدث في مصر للحفاظ على المواطنين.وتابع: «للأسف فيه كورونا غنائية، والكورونا الغنائية من الكلام وليس المزيكا، فمثلا أغنية بنت الجيران جميلة وعجبانى وناجحة جدًا، ومش لازم نقول اللفظين اللى فيهم إسفاف».وأردف: «فيه مطربين شعبيين نجحوا ومبنسمعش منهم ألفاظ تعلم أولادنا حاجة مش حلوة، حفيدتى مليكة بتسألنى يعنى ايه حشيش، يرضى ربنا كده!، قلت لها، مخدر مش حلو بيتعاطوه ناس مش كويسين، وهى كانت فاهمة الحشيش بتاع الجنينة».