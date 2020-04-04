أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020
السبت 04/أبريل/2020 - 08:00 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، حيث سجل عيار «21» سعر 700 جنيه، وعيار «24» سعر 800 جنيه، وعيار «22» سعر 733 جنيهًا، وعيار «18» سعر 600 جنيه.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 4-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 800 جنيه
عيار 22: 733 جنيهًا
عيار 21: 700 جنيه
عيار 18: 600 جنيه
عيار 14: 467 جنيهًا
عيار 12: 400 جنيه
الأونصة: 24880 جنيهًا
جنيه الذهب: 5600 جنيه
كيلو الذهب:800 ألف جنيه
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 821.06 جنيه
عيار 22: 752.65 جنيه
عيار 21: 718.45 جنيه
عيار 18: 615.81 جنيه
عيار 14: 478.96 جنيه
عيار 12: 410.53 جنيه
عيار 9: 307.90 جنيه
أوقية الذهب: 25535 جنيهًا
جنيه الذهب: 5748 جنيهًا
كيلو الذهب: 821065 جنيهًا
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 4-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 800 جنيه
عيار 22: 733 جنيهًا
عيار 21: 700 جنيه
عيار 18: 600 جنيه
عيار 14: 467 جنيهًا
عيار 12: 400 جنيه
الأونصة: 24880 جنيهًا
جنيه الذهب: 5600 جنيه
كيلو الذهب:800 ألف جنيه
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 821.06 جنيه
عيار 22: 752.65 جنيه
عيار 21: 718.45 جنيه
عيار 18: 615.81 جنيه
عيار 14: 478.96 جنيه
عيار 12: 410.53 جنيه
عيار 9: 307.90 جنيه
أوقية الذهب: 25535 جنيهًا
جنيه الذهب: 5748 جنيهًا
كيلو الذهب: 821065 جنيهًا