أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

عيار 24: 800 جنيه

عيار 22: 733 جنيهًا

عيار 21: 700 جنيه

عيار 18: 600 جنيه

عيار 14: 467 جنيهًا

عيار 12: 400 جنيه

الأونصة: 24880 جنيهًا

جنيه الذهب: 5600 جنيه

كيلو الذهب:800 ألف جنيه



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 821.06 جنيه

عيار 22: 752.65 جنيه

عيار 21: 718.45 جنيه

عيار 18: 615.81 جنيه

عيار 14: 478.96 جنيه

عيار 12: 410.53 جنيه

عيار 9: 307.90 جنيه

أوقية الذهب: 25535 جنيهًا

جنيه الذهب: 5748 جنيهًا

كيلو الذهب: 821065 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، حيث سجل عيار «21» سعر 700 جنيه، وعيار «24» سعر 800 جنيه، وعيار «22» سعر 733 جنيهًا، وعيار «18» سعر 600 جنيه.ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 4-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية