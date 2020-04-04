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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقابة الأطباء: 10 إصابات بكورونا فى الفريق الطبى بمعهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 01:24 ص
النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، في بيان خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم فى بيانات وزارة الصحة.

كانت قد طالبت النقابة العامة للأطباء، كافة أعضائها على مستوى الجمهورية، بسرعة التواصل مع مرصد نقابة الأطباء، على واتس رقم 01095111247، فى حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أو فى حالة الأشتباه فى الإصابة، من خلال إرسال رسالة إلى النقابة لمتابعة الأعضاء، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وطالبت نقابة الأطباء، الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد، مع التأكيد على جميع مديرى المنشأت الطبية لضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى وكيفية أستخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبى وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية (قناع عادى – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية)، لضمان الوقاية لمقدمى الخدمة الصحية والحد من إنتشار فيروس كورونا بداخل المنشأت الطبية حماية للوطن.

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