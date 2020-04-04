أوقاف الدقهلية: إنهاء خدمة عامل لتقصيره فى غلق زاوية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، بقيادة الشيخ طه زيادة، وكيل الوزارة، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ق،رر إنهاء خدمة سعد سالم سعد مصطفى، عامل بالمديرية، لتقصيره في غلق الزاوية المكلف بها.وقال «زيادة»، في بيان له، إن العامل خالف قرار الوزارة بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاء قرار الوزير بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والتي طلب فيها إنهاء خدمة العامل المسئول عن زاوية التنعيم بناحية توريل التابعة لإدارة شرق المنصورة، لتقصيره في الإشراف على الزاوية وعدم إحكام غلقها في خطبة الجمعة بمخالفة تعليمات الوزارة مما ترتب عليه فتحها وقيام أحد الأهالي بإمامة الناس بها وقد تحرر محضر بالواقعة ضد المخالف.ومن جانبه أكد الشيخ طه زيادة أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.واضاف أنه قام بالتنبيه على مديري الإدارات الفرعية بعمل غرفة عمليات فرعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة، معلنا أن من يخالف ذلك سيتم إنهاء خدمته.وكثفت مديرية الأوقاف والإدارات الفرعية التابعة لها من حملاتها التفتيشية لمتابعة الأوضاع في المساجد والزوايا والتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة المعلنة.