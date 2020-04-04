«الزراعيين» تعقم المجازر في محافظة الجيزة

قال محمدي البدري، رئيس لجنة الصحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، إنه تم تعقيم عدة منشآت داخل محافظة الجيزة، حيث تم تعقيم بعض المجازر بنطاق مناطق البراجيل وأوسيم وكرداسة، بالإضافة إلى أسواق الماشية، فتم تطهير وتعقيم المنشآت، تحت إشراف الدكتور عصام رمضان مدير إدارة أوسيم، بالتعاون مع فريق الأمان الحيوي ومكافحة وباء «كورونا».وقال محمدي البدري، في تصريحات لـ«الدستور» إن الدولة تقوم حاليا بإجراءات احترازية قوية وغير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا، فالدولة حاليا تكرس كل الإمكانيات للحفاظ على صحة المواطنيين وللحد من انتشار الفيروس.وطالب «البدري» المواطنين باتباع جميع الإرشادات والتعليمات للحد من انتشار الفيروس والبقاء بالمنازل واستخدام الكمامة، وعدم التواجد وسط تجمعات، واتباع جميع إرشادات وزارة الصحة والسكان، وعدم الانسياق حول الشائعات ولا يتم تداول أي أخبار خاصة بفيروس «كورونا» إلا عن طريق وزارة الصحة والجهات الرسمية للدولة.