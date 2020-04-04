اغلاق شركة النقل والهندسة 14 يومًا بعد ظهور حالة كورنا بها

أغلقت مديرية الصحة بالإسكندرية "منطقة شرق" شركة النقل والهندسة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية لمدة 14 يومًا.ويأتي قرار المديرية بعد إثبات وجود حالة مصابة بفيروس كورونا، يُدعى محمد عبدالصمد مدير الشئون التجارية بالشركة.كما قررت اللجنة التي تم تشكيلها بالمديرية تعيين أطقم أمن جديدة تقوم بالحفاظ على الشركة خلال الـ14 يوما القادمة التي تبدأ من الخميس الماضي ليدخل كل العاملين بالشركة في حجر صحي داخل منازلهم خلال تلك الفترة.وتقرر أن تكون إجازة الـ14 يوما مدفوعة الأجر للعاملين بالشركة بعد إثبات الحالة المصابة التي كانت آخر يوم له بالشركة منذ الأربعاء الماضي.