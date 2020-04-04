«اختبار إيطالي» يمهد للسيطرة على «كورونا»

توصل باحثون إيطاليون إلى اختبار موثوق به للأجسام المضادة في الدم لكشف فيروس «كورونا» سيعطي صورة أفضل عن مدى انتشار الوباء.وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا، فرانكو لوكاتيلي، إنه لا يزال يجري وضع الضوابط لنظام اختبار الأجسام المضادة لاستخدامه على مستوى البلاد.وأضاف لوكاتيلي للصحفيين أن باحثين في مؤسسات حكومية يعملون بدأب لتحليل الاختبارات ويأملون في الحصول على نتيجة «في غضون أيام قليلة».وأوضح أن الأمر قد يستغرق شهرا آخر على الأرجح قبل أن تتمكن السلطات الصحية من تنفيذ التوصيات بشأن إجراء الاختبار على مستوى البلاد.وسجلت إيطاليا، الجمعة، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفيات بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد تماثل تلك المسجلة الخميس.ولاحظ علماء الأوبئة وخبراء الصحة الآخرون لعدة أيام نوعا من الثبات في الأرقام، وهي أخبار موضع ترحيب مقارنة بالزيادات الحادة التي أثارت قلق العالم في وقت سابق في تفشي الجائحة بإيطاليا.وعزز التراجع العام للزيادات اليومية في الحالات الجديدة تقييمات حذرة مفادها أن الإغلاق الوطني بإيطاليا، والذي دخل أسبوعه الرابع يؤتي ثماره في احتواء الفيروس المستجد.