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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل عزل قرية أبو ربيع بسبب كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 12:59 ص
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة
رباب الأهواني
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قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا، اليوم، في قرية "أبو ربيع"، مشيرا إلى أن تعداد هذه القرية ١٤٩ شخصا.

وأضاف بشارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم عمل عزل ذاتي للمواطنين داخل منازلهم في القرية تخوفا من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين نظرا لالتصاق المنازل ببعضها لبعض.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على الإستمرار في أعمال التطهير والتعقيم سوءا في المراكز والقرى، مشيرا إلى أنه تم تطهير قرية أبو ربيع بالكامل بعد ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.

وأوضح أن، هيئة قناة السويس قررت إعطاء وجبات ساخنة وطازجة يوميا ولمدة ١٤ يوم في فترة الحجر الصحي لأهالي القرية، مضيفًا أن المحافظة دفعت للقرية عبوات بها سلع غذائية جافة تكفي لمدة أسبوعين.

وأشار إلي أن اللواء شريف، إلى أن هذه الحالتين كانا رجل وزوجته وأن الرجل كان يعمل داخل مطعم وتم إغلاق هذا المطعم وتم عمل فحوصات كاملة لجميع العمال المخالطين له.

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