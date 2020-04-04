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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «رسالة» يرد على الشبهات حول حملة «تحدي الخير»

السبت 04/أبريل/2020 - 02:16 ص
الدكتور شريف عبدالعظيم
الدكتور شريف عبدالعظيم
سناء إسماعيل
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قال الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية «رسالة»، إن حملة «تحدي الخير»، بدأت بمشاركة عدد من النجوم، لمساعدة الأسر للمتضررين من أزمة «كورونا».

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «التبرعات وصلت للجمعية فعلًا وتم توزيع بعضها من شنط طعام وغيرها من المساعدات، وفوجئنا بصفحة عبر فيس بوك، تدعي أننا من الإخوان ونستولى على أموال التبرعات».

وتابع: «إحدى الإعلاميات أو مدعية العمل الإعلامي نشرت فيديو قالت فيه إن رسالة تأخذ صور للرقم القومي للناس وتقوم بإلقائها في الزبالة»، مؤكدًا أنه تم وضع لافتة لمنع التجمهر لعدم نقل كورونا وطلبوا منهم إرسال طلباتهم عبر «واتس أب».

وأكد أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اتصلت عليه وسألت عن الأمر وأكدت أنه سيتم عمل لجنة تحقيق للجمعية، وخرجت نتائج التحقيق ونشرتعلى موقع الوزارة، والذي أكد أن الجمعية صرفت أكثر من خمسة ملايين جنيه وهي أكثر من قيمة التبرعات التي وصلتها من الحملة.

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