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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: انتظروا نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

السبت 04/أبريل/2020 - 07:33 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه تم التوصل إلى نتائج مبشرة بشأن العلاج الخاص بفيروس «كورونا» المستجد. 

وقال «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تعمل في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا، مضيفًا: «مستمرون في اختبار عدة أدوية للعلاج، وهناك نتائج مبشرة لبعض الأدوية التي اختبرناها لعلاج الفيروس».

وأعلن الرئيس الأمريكي توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

وأضاف: «الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ ألا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن».

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