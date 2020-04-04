عمرو أديب يوضح تفاصيل إصابة 3 أطباء و12 ممرضًا بكورونا فى معهد الأورام

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل إصابة 3 أطباء و12 ممرضًا، بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام.وقال "أديب"، خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الإصابة جاءت من أحد الممرضين العالمين خارج معهد الأورام ونقلت الإصابة إليه منه وتم نقله لمعهد الأورام ويجب التقصي عن المكان الأخر وحالة الممرض ناقل العدوى".وأضاف: "تم إغلاق غرف العمليات وتقليل الأعداد المترددة على العيادات الخارجية لحين تعقيم المستشفى"، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل مرضى السرطان الذين يتلقون الكيماوي، مطالبًا بإغلاق المستشفى لأن الموضوع كبير، وذلك لأنه سيتم مراجعة كل المرضى الذين ترددوا على المستشفى وكذلك حماية جيش مصر الأبيض لأنه لا يوجد 100 معهد أورام في مصر ولكنه معهد واحد، وتقوم وزارة الصحة الآن بفحص كل العالمين بالمستشفى.