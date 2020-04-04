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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أمريكا تسجل 1094 حالة وفاة جديدة بسبب «كورونا»

السبت 04/أبريل/2020 - 12:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت شبكة «سي إن إن»، في نبأ عاجل لها، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت رقمًا قياسيًا جديدة في وفيات فيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 1094 حالة خلال يوم واحد.

وشهدت الولايات المتحدة، أمس، يومًا من أسوأ أيامها في محاربة فيروس «كورونا»، بعد إحصائها أكثر من 1100 حالة وفاة إضافية، بين يومي الأربعاء ومساء الخميس.

وبحسب الإحصاء الذي أعلنته جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

وبين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بـ"كوفيد-19"، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

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