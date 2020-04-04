«الزراعة»: الصادرات الزراعية لم تتأثر بفيروس «كورونا»

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الصادرات لم تتأثر بفيروس «كورونا» نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية والموانئ البحرية بدول مثل إيطاليا، حيث تم استبدال الموانئ الإيطالية بموانئ أخرى مجاورة.أما الصادرات المصرية إلى الين، قال «العطار»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الصادرات الزراعية للصين مستمرة ولم تعلق الصين الاستيراد، حيث تأثرت بنسبة بسيطة أقل من ١٠٪ للصادرات بسبب المجال الجوي.وأضاف «العطار» أنه لا يوجد دولة أغلقت حدودها أمام الصادرات الزراعية المصرية سوى السودان، وكل الدول فتحت منافذها للصادرات المصرية، وتأثر البرتقال والبطاطس بنسبة بسيطة ومحاصيل أخرى لم تتأثر.وأشار إلى أن غلق منافذ الدول حسب ظروف كل دولة، وأن الكميات انخفضت بشكل بسيط وأقل من المعدل الطبيعي خلال الأيام العادية.