حاكم ولاية نيوجيرسى يأمر بخفض الأعلام تكريمًا لأرواح ضحايا كورونا

أمر فيل ميرفي، حاكم ولاية نيوجيرسي، بخفض جميع الأعلام بالولاية إلى نصف التنكيس إلى أجل غير مسمى تكريمًا لأرواح من قضوا نحبهم من جراء تفشي وباء كورونا.وقال «ميرفي»، اليوم الجمعة، إن هذه هي واحدة من أكبر المآسي التي تعرضت لها الولاية على الإطلاق، وينبغي أن تكون ذكراها ماثلة أمام أعيننا باستمرار.وتعتبر نيوجيرسي ـ المحاذية مباشرة لمدينة نيويورك التي هي بؤرة تركز الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة ـ واحدة من أكثر الولايات تضررًا بـ«كوفيد ـ 19».وبحلول بعد ظهر اليوم الجمعة قاربت الإصابات اليوم في نيوجيرسي من 30 ألف إصابة مؤكدة، وزادت الوفيات إلى 646 حالة، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصحة بالولاية.