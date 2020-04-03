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عالم

البنتاجون يرسل فريقًا جنائزيًا إلى نيويورك وسط زيادة وفيات كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية إلى مدينة نيويورك، 42 عسكريًا من وحدة الشؤون الجنائزية التابعة للوزارة، تلبية لطلب أجهزة الطوارئ الفدرالية.

وقال متحدث باسم البنتاجون، اليوم الجمعة، إن القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية تجاوبت، بتوجيه من وزير الدفاع، مع طلب مساعدة وجهته السلطات المدنية الفدرالية.

وأشار المتحدث، في بيان، إلى أن خبراء وحدة الشؤون الجنائزية، الذين تم نقلهم من ولاية فرجينيا إلى ولاية نيوجيرسي، سيساعدون مدينة نيويورك فيما يتعلق بالتعامل اللائق مع جثامين المتوفين في فترة انتشار جائحة كورونا.

وأفادت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أنها تعمل على تنفيذ طلب الوكالة الفدرالية للطوارئ إعداد 100 ألف كيس لنقل الجثث.

ولم تستبعد منسقة البيت الأبيض لجهود مكافحة فيروس كورونا، ديبورا بيركس، الثلاثاء الماضي، أن يودي وباء «كوفيد-19» بحياة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص.

ووفقًا لبيانات معهد جونز هوبكنز، فقد تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 266 ألف حالة، بينما تعدى عدد الوفيات 6.9 ألف شخص.

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