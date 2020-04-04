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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يدرس نقل مصابين بـ«كورونا» إلى سفن تابعة لقواته

السبت 04/أبريل/2020 - 05:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تدرس إمكانية نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى سفن تابعة لقواتها في ظل تدهور التفشي في البلاد، بعد أن اصاب المؤسسة العسكرية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، في تصريح صحفي أدلى به مساء الجمعة، إن الوزارة تنظر في إمكانية استخدام المستشفيات العسكرية المنظمة على متن سفنها (سفن مستشفى) لنقل بعض المصابين بالفيروس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بعد.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ272760 حالة مؤكدة، متقدمة على إيطاليا، التي تأتي في المرتبة الثانية بـ119827 حالة، أكثر من مرتين، فيما رصدت في الأراضي الأمريكية حتى الآن 6991 وفاة، وذلك وسط استمرار تسارع انتشار المرض.

وبحسب الإحصائية الصادرة، الخميس، تم تسجيل 1638 إصابة بالفيروس بين عناصر أجهزة البنتاغون، منهم 953 عسكريا يخدمون حاليا في القوات الأمريكية، و319 موظفًا مدنيًا و269 معالًا و97 متعاقدًا.

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