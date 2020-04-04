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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تدعو الدول لرفع القيود والعوائق المالية لمواجهة «كورونا»

السبت 04/أبريل/2020 - 04:02 ص
جريدة الدستور
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دعا الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى مساء اليوم في جنيف بصبحة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي جورجيفا كريستالينا، الدول إلى رفع القيود والعوائق المالية لمواجهة وباء كورونا، ومساعدة المواطنين وتعويض المتضررين نتيجة تعطل سبل عيشهم، وكذلك مساعدة العائلات ورعاية النازحين واللاجئين.

وشدد «أدهانوم»، على ضرورة عدم إهمال عمليات التطعيم الخاص بالأمراض الأخرى مثل شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن المنظمة بصدد دعم الدول لاستمرار تطعيم الأطفال ضد كل الأمراض المعدية، وأنها وإن كانت تركز الجهود على مواجهة كورونا إلا أنها لن تترك ما تحقق فى سبيل مواجهة إنهاء تلك الأمراض.

وأشار مدير عام منظمة الصحة إلى أن المساهمات نتيجة نداء خطة الاستجابة، الذي أصدرته المنظمة قبل شهرين بقيمة 675 مليون دولار وصلت إلى جمع مبلغ 790 مليون دولار منها 300 مليون لمنظمة الصحة، والباقي إما سيقدم على صعيد ثنائي أو لمنظمات أخرى تعمل في الاستجابة لوباء كورونا.

ومن ناحيتها، أكدت جورجيفا كريستالينا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، أن العالم يعيش في فترة كساد اقتصادي أسوأ ما تعرض له إبان الأزمة المالية العالمية، مشددة على أن الاقتصادات تلقت ضربة موجعة وأن لديها موارد أقل لحماية انفسها خاصة وأن نحو 90 مليار دولار تدفقت خارج الدول ذات الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن صندوق النقد والبنك الدولي باتا مجندان، وهناك تريليون دولار سيتم استخدامها واستخدام ما يلزم لمزاجهة الأزمة، كما دعت كريستالينا نداء إلى الدائنين لاتخاذ اجراءات لمساعدة الدول الضعيفة.

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